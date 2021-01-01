كشف عمر البنا وكيل أعمال الأوروجوياني جاستون سيرنيو لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، حقيقة دخول ثنائي الأهلي حسين الشحات ومجدي أفشة في صفقة تبادلية بين القلعة الحمراء ونادي صن داونز.
وقال البنا في تصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة " Ten":"مفاوضات الأهلي مع سيرينو بدأت منذ تواجد رينيه فايلر، لكن الرغبة كانت أقوى في ضم اللاعب منذ تولى موسيماني تدريب الأهلى".
وأضاف:"الأمور كلها في يد نادي صن داونز والذي يرفض حتى الآن التفريط في سيرينو أو أي عنصر من عناصره الأساسية لأي نادٍ منافس له في القارة الأفريقية.
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التعليقات على وكيل سيرينو: صن داونز يرفض التفريط في اللاعب لأي ناد حتى الآن
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