وكيل سيرينو: صن داونز يرفض التفريط في اللاعب لأي ناد حتى الآن

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صورة الخبر: الأوروجوياني جاستون سيرنيو
الأوروجوياني جاستون سيرنيو

كشف عمر البنا وكيل أعمال الأوروجوياني جاستون سيرنيو لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، حقيقة دخول ثنائي الأهلي حسين الشحات ومجدي أفشة في صفقة تبادلية بين القلعة الحمراء ونادي صن داونز.

وقال البنا في تصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة " Ten":"مفاوضات الأهلي مع سيرينو بدأت منذ تواجد رينيه فايلر، لكن الرغبة كانت أقوى في ضم اللاعب منذ تولى موسيماني تدريب الأهلى".

وأضاف:"الأمور كلها في يد نادي صن داونز والذي يرفض حتى الآن التفريط في سيرينو أو أي عنصر من عناصره الأساسية لأي نادٍ منافس له في القارة الأفريقية.

وتابع:" صن داونز قد يغير رأيه خلال الفترة المقبلة، حال زيادة المقابل المادي من جانب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وقال:"سيرينو يرغب في الانضمام إلى النادي الأهلي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا، لأنه يعلم أنه هذه الخطوة ستكون نقلة كبيرة في مسيرته.

وواصل:" سيرينو تلقى عروضا سعودية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لكن معظمها عروضا شفهية، ولكن يبقى العرض الأقوى الآن، هو عرض النادي الأهلي".

وأكمل:" ما يتردد عن دخول حسين الشحات ومجدي أفشة غير صحيح، ليس لدي معلومة بشأن رغبة صن دوانز في ضم الثنائي، ولكن في حال تم ذلك سيكون بشكل منفصل عن صفقة سيرينو.

المصدر: Ten

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