كشفت مصادر خاصة عدم صدور أى قرار بشأن مجلس نادي الزمالك قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم المهمة أمام الأهلى والمقرر إقامتها 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .
وقالت المصادر إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجل حسم كل الملفات الشائكة بشأن نادى الزمالك لما بعد مواجهة الأهلى من أجل الحفاظ على استقرار فريق الكرة وعدم إثارة الأزمات للقلعة البيضاء قبل المباراة المرتقبة وتوفير كل عوامل الدعم والمساندة للنادى مثلما الحال مع النادى الأهلى.
وأضافت أن هناك لجان تفتيش فى جميع الأندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك وسيتم تقديم تقارير خاصة بالأوضاع المالية داخل كل نادى وفى حال وجود مخالفات سيتم اتخاذ قرار حاسم وفقا للقانون.
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التعليقات على مصادر: لا مساس بمجلس الزمالك قبل 27 نوفمبر الجاري
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