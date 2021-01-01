

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في معظم البنوك المصرية، وفق متعاملين.



ووفق مسح أجرته "العين الإخبارية"، فإن أبرز البنوك التي تراجع فيها سعر العملة الأمريكية، هي الأهلي المصري ،مصر ، كريدي أجريكول، البركة، عودة، التعمير والإسكان، المصرف العربي الدولي، CIB، الأهلي الكويتي، تنمية الصادرات، المشرق، الأسكندرية، والأهلي المتحد.



وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، إن النمو الاقتصادي في بلاده قد يبلغ 3.3 بالمئة في العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو/تموز، وهو ما سيكون ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح من 2.8 بالمئة و3.5 بالمئة.

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