قام الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، السيد Jeff Bezos هذا الأسبوع ببيع أكثر من 3 مليارات دولار من الأسهم في شركته، على الأقل وفقًا للملفات المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم رصدها من قبل OpenInsider المتخصص برصد أسهم التداول.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقوم فيها Jeff Bezos ببيع أسهمه في شركة أمازون، ففي العام الماضي، وبالضبط في شهر أغسطس قام ببيع أكثر من 3.1 مليارات دولار من أسهم أمازون بعدما باع أكثر من 4.1 مليارات دولار من الأسهم في شهر فبراير من نفس العام.
بفضل الأسهم التي قام ببيعها هذا الأسبوع، تكون الأموال الإجمالية لـ Jeff Bezos في العام 2020 قد بلغت أكثر من 10.2 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، وهي قفزة ملحوظة من العام 2019 عندما قام Jeff Bezos ببيع ما قيمته 2.8 مليار دولار من الأسهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مؤسس رئيس أمازون يبيع أكثر من 3 مليارات دولار من أسهم الشركة من أجل المريخ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق