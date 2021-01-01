

شهادة أمان المصريين .. 4 بنوك تخفض الفائدة على الشهادات ذات العائد الأعلى بالسوق شهادة أمان المصريين .. 4 بنوك تخفض الفائدة على الشهادات ذات العائد الأعلى بالسوق

قام كلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري، بخفض الفائدة على شهادة أمان المصريين ذات العائد الأعلى بالسوق.



وقررت البنوك خفض الفائدة من 16% سنوياً إلى 13% سنوياً إعتباراً من يوم الغد الثلاثاء.





وتستمر الشهادات المربوطة ولم تستحق في الحصول على عائد 16%، وفقاً لتاريخ استحقاقها.

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وتصدر شهادة أمان المصريين من البنوك الأربعة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها، وبحد أقصى 2500 جنيه، لمدة 3 سنوات.ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.وتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة (القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط) ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقاً لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.مميزات شهادة أمان المصريينيحصل العميل الذي يصدر له شهادة أمان المصريين على وثيقة تأمين على الحياة بالشروط والمزايا التالية:يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي.يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.تستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد اقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 الف والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.يمكن سداد مبلغ التأمين ( التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة‏.تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة ، أو بلوغ العميل سن الـ 60.يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة ‘معفاه من الضرائب’.يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.تصدر للأفراد من سن 18 سنه حتي 59 سنه.يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على أن لا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.