

التخطيط: الاستثمارات الكبيرة بالبنية التحتية ساهمت في صعود مصر بمؤشر التنافسية التخطيط: الاستثمارات الكبيرة بالبنية التحتية ساهمت في صعود مصر بمؤشر التنافسية

قالت هالة السعيد ويرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية (بين عامي 2014 و 2019) ساهمت في ارتفاع مركز مصر بمؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، ومؤشر جودة الطرق.



وأوضحت هالة السعيد، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن تريتب مصر ارتفع في مؤشر البنية التحتية ارتفع 62 مرتبة (من المركز 114 إلى 52) إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118).



وأشارت إلى أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.8 بالمائة، وهو أقل بكثير من النمو السكاني في 2010-2011، لذلك صاغت الحكومة المصرية" رؤية مصر 2030 " التي لا تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيضًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.

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وأكدت "السعيد" أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى إتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.وأضافت أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016.وبينت الوزيرة، أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.وأكدت السعيد أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.ولفتت إلى أنه وفقًا لمراجعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تم رفع التوقعات الخاصة بمصر إلى 3.5 بالمائة هذا العام من 2 بالمائة في يونيو، وعند نمو 2.8 بالمائة 2021.وقال "هذا يجعل مصر واحدة من ثلاثة اقتصادات فقط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستنمو هذا العام، كما بلغ معدل النمو بلغ للعام المالي 2019-2020 نحو 3.57 بالمائة، وكان من الممكن أن يكون 1.9بالمائة لولا التدخل الحكومي".