ناشدت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، العملاء المقبلين على شراء السيارات الجديدة من دفع أي مبالغ إضافية غير مثبتة بفاتورة الشراء، مقابل التسليم الفوري للسيارة بدلاً من الانتظار في قائمة التسليمات تحت مسمى "أوفر برايس".
أكد "أبوالمجد"، أن الرابطة بصدد عقد اجتماع الأسبوع القادم مع عدد من كبار الموزعين لبحث سبل القضاء على الظاهرة التي تضر بسوق السيارات.
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التعليقات على رابطة تجار السيارات تحذر من الـ"أوفر برايس"
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