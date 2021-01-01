لا تهملها.. أعراض تلف «مساعدين» السيارة

تعتبر ممتصات الصدمات أو «المساعدين» كما نطلق عليها فى لغتنا الدارجة وظيفتها كما هو واضح من إسمها تخفيف الصدمة الناشئة عن ارتطام عجلات السيارة بـ «المطبات»، وتعتبر جزء لا يتجزأ من نظام التعليق بها، وله دور مهم جدا لراحة الركاب والسائق ويسبب تلفه العديد من التأثيرات على السيارة والركاب، فعند تلف المساعد يسبب مشاكل لعجلات السيارة ويؤثر على احتكاكها بالطريق، مما قد يتسبب في تمايلها على الطريق و تدهور في أداء السيارة، فمن الطبيعي تلف المساعدين بعد فترة من استعماله في السيارة فهو كغيره من القطع الأخرى المستهلكة.
وأهم أعراض تلف المساعدين في السيارات:
1- انخفاض السيارة لأسفل من الأمام، ففى حالة الضغط على الفرامل تغوص السيارة من الجهة الأمامية وتتأخر في العودة إلى الوضع الطبيعي.
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