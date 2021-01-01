

كيا سول 2020 متاحة بالتقسيط مع خصومات في السعودية كيا سول 2020 متاحة بالتقسيط مع خصومات في السعودية

تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا، على سيارة كيا سول 2021، والتي تتوفر حالياً بخصم يصل الي 3,000 ريال.



ويُمكنك تقسيط كيا سول 2021 مع مصرف الراجحي بالاستفادة من العرض التالي:



بدون دفعة أولی

بدون رسوم إداریة

راتب يبداء من 2500

هامش ربح 1.99 %

خدمات مميزة لما بعد البيع

تفويض الكتروني

تغطية تأمينية لدول الخليج

التفاويض الداخلية تصدر لشخصين مجانا

إمكانية عمل التمديد الجغرافي لـمصر و الأردن و السودان

إمكانية تقسيط الدفعه الأخيرة لمدة من سنه الى سنتين

تُطبق الشروط والأحكام

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 920014200 او التواصل عبر الواتساب

