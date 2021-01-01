لقد أصبح الشعر الكيرلى رمزا للأناقة، وهدفا للكثير من الفتيات، ولكن تجد الكثيرات منهن صعوبة فى التعامل مع شعرها الكيرلى والحفاظ عليه.ولصعوبة التعامل مع الشعر الكيرلى تلجأ الكثيرات إلى طرق عديدة لفرده، وهو ما قد يلحق الضرر به، ولكن موقع "the list" أكد أن الكثير من الفتيات ذوات الشعر الكيرلى يرتكبن عددا من الأخطاء فى روتينها اليومى تسبب تلف شعرها، لذلك يجب تجنبها، وهى كالتالى:
- غسل الشعر بالماء الساخن:
يحتاج الشعر الكيرلى إلى الرطوبة دائما، واستخدام الماء الساخن يمتص الرطوبة من خصلات شعرك، لذلك من الأفضل استخدام الماء الدافئ عندما تغسلين شعرك، وقبل الخروج ، اشطفي شعرك بالماء البارد.
- استخدام فوطة قطن عادية:
إذا كان شعرك كيرلى، فإن الفوط العادية هي عدوك، فعندما تستخدمين فوطة قطن عادية لتجفيف شعرك، فإن ذلك يزيد من جفاف شعرك بشكل لا مثيل له لأن الخامة شديدة الخشونة، لذلك يفضل استخدام الفوط المايكرو فايبر للتخلص من الرطوبة الزائدة.
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التعليقات على أخطاء فى روتينك اليومى تدمر شعرك الكيرلى.. الماء الساخن و"الفوط" القطن أبرزها
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