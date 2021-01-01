

أخطاء فى روتينك اليومى تدمر شعرك الكيرلى.. الماء الساخن و"الفوط" القطن أبرزها أخطاء فى روتينك اليومى تدمر شعرك الكيرلى.. الماء الساخن و"الفوط" القطن أبرزها

لقد أصبح الشعر الكيرلى رمزا للأناقة، وهدفا للكثير من الفتيات، ولكن تجد الكثيرات منهن صعوبة فى التعامل مع شعرها الكيرلى والحفاظ عليه.ولصعوبة التعامل مع الشعر الكيرلى تلجأ الكثيرات إلى طرق عديدة لفرده، وهو ما قد يلحق الضرر به، ولكن موقع "the list" أكد أن الكثير من الفتيات ذوات الشعر الكيرلى يرتكبن عددا من الأخطاء فى روتينها اليومى تسبب تلف شعرها، لذلك يجب تجنبها، وهى كالتالى:



- غسل الشعر بالماء الساخن:



يحتاج الشعر الكيرلى إلى الرطوبة دائما، واستخدام الماء الساخن يمتص الرطوبة من خصلات شعرك، لذلك من الأفضل استخدام الماء الدافئ عندما تغسلين شعرك، وقبل الخروج ، اشطفي شعرك بالماء البارد.



- استخدام فوطة قطن عادية:

إذا كان شعرك كيرلى، فإن الفوط العادية هي عدوك، فعندما تستخدمين فوطة قطن عادية لتجفيف شعرك، فإن ذلك يزيد من جفاف شعرك بشكل لا مثيل له لأن الخامة شديدة الخشونة، لذلك يفضل استخدام الفوط المايكرو فايبر للتخلص من الرطوبة الزائدة.

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- تسريح الشعر الكيرلى بالفرشاة:لا ينبغي أبدا تمشيط الشعر الكيرلى وهو جاف، حيث سيؤدي إلى تدمير شعرك والتسبب في تكسره، وإذا كان لديك أي تشابك ، رشي رذاذ لفك تشابك شعرك واستخدمي مشطًا واسع الأسنان لإزالة العقد بدلاً من الفرشاه.- استخدام توك الشعر العادية:معظم ربطات الشعر ليست صديقة للشعر الكيرلى، حيث تتشابك مع شعرك، مما يؤدى إلى فقدان الكثير منه، لذلك يفضل استخدام التوك او ربطات الشعر المطاطية.- لمس الشعر بعد تصفيفه:بمجرد الانتهاء من تصفيف شعرك توقفى عن لمسه، واتركيه يجف فى الهواء، فالعبث بشعرك يزيد من فرص تشابكه، وهو ما قد يؤدى إلى فساد مظهره.