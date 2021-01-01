تُعانى من ضعف السمع.. وتحلم بمقابلة رامز والسقا وحلمى

بخفة روح، وأنامل صغيرة، وقلب واسع، وضحكة بريئة، تبدأ الفيديو بتلك الكلمات «ازيكم.. وحشتونى.. هعمل احلى فروت سلات وجيلى النهارده.. أنا الشيف فرح»، أمامها الكاميرا وصنوف من الطعم والتوابل على الطاولة، وخلف الكاميرا تقف والدتها ومساعدتها وساندها الأول والرئيسى فى الحياة منذ معرفتها أن ابنتها تُعانى من ضعف السمع وتلعثم بسيط فى الكلام.
اكتشفت شيماء، والدة فرح، إصابتها بضعف السمع، بعد 7 أيام من ولادتها، لم تقف الأم عند ذلك الأمر كثيرًا، ولم تعتبره عائقا فى حياتهم، بل كانت جمهورها الأول وداعمها منذ اليوم الأول، وتحكى لنا شيماء قصة ابنتها: «أول ما عرفنا دخلنا إجراءات السماعة ومنجحتش وخلال سنتين إلا شهرين دخلت أول عملية ليها لكن العملية لم تنجح وبعديها وهى سنتين و8 شهور دخلنا عملية تانى والدكتور صاحب العمليتين الأولى والثانية وقتها قالى إن العملية نجحت وهى منجحتش واتضحلنا ده أكتر وهى فى سن 6 سنين ونص».
وأضافت: «ولحد ما عملت عملية ثالثة فى سن 8 سنين ودى فعلًا العملية اللى نجحت ووقتها فرح قدرت تسمع وبدأت تنطق وهى 8 سنين الفترة اللى قبلها دى تعتبر فجوة زمنية فرح مسمعتش ولا اتكلمت فيها».
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