

تُعانى من ضعف السمع.. وتحلم بمقابلة رامز والسقا وحلمى تُعانى من ضعف السمع.. وتحلم بمقابلة رامز والسقا وحلمى

بخفة روح، وأنامل صغيرة، وقلب واسع، وضحكة بريئة، تبدأ الفيديو بتلك الكلمات «ازيكم.. وحشتونى.. هعمل احلى فروت سلات وجيلى النهارده.. أنا الشيف فرح»، أمامها الكاميرا وصنوف من الطعم والتوابل على الطاولة، وخلف الكاميرا تقف والدتها ومساعدتها وساندها الأول والرئيسى فى الحياة منذ معرفتها أن ابنتها تُعانى من ضعف السمع وتلعثم بسيط فى الكلام.



اكتشفت شيماء، والدة فرح، إصابتها بضعف السمع، بعد 7 أيام من ولادتها، لم تقف الأم عند ذلك الأمر كثيرًا، ولم تعتبره عائقا فى حياتهم، بل كانت جمهورها الأول وداعمها منذ اليوم الأول، وتحكى لنا شيماء قصة ابنتها: «أول ما عرفنا دخلنا إجراءات السماعة ومنجحتش وخلال سنتين إلا شهرين دخلت أول عملية ليها لكن العملية لم تنجح وبعديها وهى سنتين و8 شهور دخلنا عملية تانى والدكتور صاحب العمليتين الأولى والثانية وقتها قالى إن العملية نجحت وهى منجحتش واتضحلنا ده أكتر وهى فى سن 6 سنين ونص».



وأضافت: «ولحد ما عملت عملية ثالثة فى سن 8 سنين ودى فعلًا العملية اللى نجحت ووقتها فرح قدرت تسمع وبدأت تنطق وهى 8 سنين الفترة اللى قبلها دى تعتبر فجوة زمنية فرح مسمعتش ولا اتكلمت فيها».

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فرح التى تبلغ الآن من العُمر 10 سنوات، تعتبر قصتها استثنائية، فرغم أنها «مُستجدة»، على السمع والكلام، إلا أنها استطاعت أن تدشن قناة على «اليوتيوب»، وبدأت تخرج فيديوهات عن الأكل، وتحقق أول خطوة فى حلمها، وهى أن تُصبح «شيف». وقالت شيماء «فرح عجبتها فكرة الكاميرا، وقالتلى عاوزة أكون مشهورة، لما جه علينا رمضان وشافت البرامج بدأت تقلدهم فى حركاتهم، وبدأ يعجبها الموضوع وبدأت تحضّر معانا السحور وتطلب منى أصورها وتقول أنا شيف فرح مصطفى».«عندى 10 سنين، فى سنة رابعة ابتدائى بحب الباليه.. وبحب الرسم.. ونفسى ابقى شيف»، مقدمة من مقدمات فرح، التى رغم صغر سنها، وما تعانيه، إلا أنها استطاعت فى وقت قصير أن تصنع فيديوهات مُتقنة، ووصفات عديدة، وأن تكسب جمهورا لها، وأضافت الأم: «أنا فخورة جدًا بفرح وبدعمها جدًا طول الوقت، وهى كمان شاطرة وليها وصفاتها ولمساتها الخاصة، وبنشكر الرئيس إنه بيساعد أصحاب الهمم واحنا بنحاول نقول إنهم قادرون على أى شىء». وفى نهاية الحديث تذكر فرح حلمها «نفسى أشوف رامز جلال وأحمد السقا وأحمد حلمى».