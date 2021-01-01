

يدفع غرامة كبيرة بسبب كوب شاي في بريطانيا يدفع غرامة كبيرة بسبب كوب شاي في بريطانيا

غرمت الشرطة البريطانية رجل بمبلغ 200 جنيه إسترليني بعد انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي حيث زار صديقه لتناول فنجان من الشاي.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصدرت الشرطة إخطارًا بغرامة ثابتة للرجل الذي لم يذكر اسمه بعد زيارته صديق يقيم بعقار في لوتون ، بالقرب من ويجان في مانشستر الكبرى ليلة الجمعة.



وأشارت الصحيفة أن إجراءات الإغلاق الحالية ببريطانيا تمنع الأشخاص من التجمع مع العائلة أو الأصدقاء داخل المنازل.

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وقال رجال الشرطة إنهم أصدروا للرجل إخطارًا بغرامة ثابتة، وفقًا لتقارير أخبار مانشستر المسائية، وصرح المتحدث باسم الشرطة إن الرجل "حاول الكذب بشأن سبب وجوده" بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.وقال رجال الشرطة التابعين لشرطة مانشستر الكبرى: "على سبيل المتابعة من منشور الأمس الذي يذكركم بأننا حاليًا في حالة إغلاق تحت قيود الحكومة، تم إصدار عقوبة ثابتة لرجل الليلة الماضية الذي قرر زيارة صديقه لتناول كوب من الشاي".قال المتحدث باسم الشرطة: "لا يمكنك الذهاب لزيارة شخص آخر ما لم تكن هناك ضرورة ملحة مثل رعاية الأطفال"، يذكر أن إنجلترا دخلت في إغلاق صارم لمدة أربعة أسابيع في 5 نوفمبر.