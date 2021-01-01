حظك اليوم.. «القوس» يشعر بالقلق والتوتر و«الحمل» يفكر في وضع ميزانية وجدول أولويات
الحمل: 21/3 إلى 20/4
تشعر بالإيجابية والانتعاش. عليك أن تفكر فى وضع ميزانية وجدول أولويات اتصالات واجتماعات عملية.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
ربما تهتم بالآخرين أكثر من نفسك وتجد أنك تحاول أن تحل أو تقرب وجهات النظر بين شخصين.
الثور : 21/4 إلى 20/5
ربما يكون يومًا غير سهل. لابد أن تأخذ كفايتك من النوم حتى تكون هادئًا ومرنًا، خاصة أن أجواء فلكية تشعرك بالإرهاق.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
لابد من الاهتمام بمعرفة سبب الآلام التى تشعر بها. الأجواء متناغمة فى محيط العمل. ربما تصيبك أحد سهام الحب.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
يبدو يومًا مرحًا. سوف ترتفع معنوياتك بوجودك مع مجموعة من البشر، لكنك قد تبالغ فى الأكل والشرب.
القوس: 21/11 إلى 20/12
ربما تشعر ببعض التوتر وتشعر بالقلق والخوف وينتابك شعور الدفاع عن النفس ويجب أن تستقبل هذه المشاعر.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
ربما تقابلك تحديات لمجرد أنك تحاول أن توصل فكرك أو أسلوبك للآخرين، وربما تشعر ببعض الكسل أو الإرهاق.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
بإحساس إيجابى ومتفائل بأنك مهم وغالى على نفسك وعلى الآخرين.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
ذهنك قادر على الجمع بين شتى الأمور، لكن تحتاج إلى تحديد الواجبات التى عليك والتى من مسؤولية الآخرين.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
ربما عليك أن تتذكر ديونك ووعودك للآخرين حتى لا تهرب من أحد، ويجب أن تعرف أنه كلما ساعدت وأضفت لأى أحد.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
لا تقرأ بشكل مبالغ فيه فيما بين السطور أو تحلل الأمور بأكثر مما ينبغى وإلا سوف تربك ذهنك وتتوه عن هدفك.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
التوتر عادة يسبب مشاكل والهدوء والدماثة يأتيان بنتائج إيجابية. لا تصدق كل ما يقال ولا تعيده لأحد بدون أن تتأكد منه.
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