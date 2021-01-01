

حظك اليوم.. «القوس» يشعر بالقلق والتوتر و«الحمل» يفكر في وضع ميزانية وجدول أولويات حظك اليوم.. «القوس» يشعر بالقلق والتوتر و«الحمل» يفكر في وضع ميزانية وجدول أولويات

الحمل: 21/3 إلى 20/4



تشعر بالإيجابية والانتعاش. عليك أن تفكر فى وضع ميزانية وجدول أولويات اتصالات واجتماعات عملية.



الميزان : 21/9 إلى 20/10

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ربما تهتم بالآخرين أكثر من نفسك وتجد أنك تحاول أن تحل أو تقرب وجهات النظر بين شخصين.الثور : 21/4 إلى 20/5ربما يكون يومًا غير سهل. لابد أن تأخذ كفايتك من النوم حتى تكون هادئًا ومرنًا، خاصة أن أجواء فلكية تشعرك بالإرهاق.العقرب: 21/10 إلى 20/11لابد من الاهتمام بمعرفة سبب الآلام التى تشعر بها. الأجواء متناغمة فى محيط العمل. ربما تصيبك أحد سهام الحب.الجوزاء: 21/5 إلى 20/6يبدو يومًا مرحًا. سوف ترتفع معنوياتك بوجودك مع مجموعة من البشر، لكنك قد تبالغ فى الأكل والشرب.القوس: 21/11 إلى 20/12ربما تشعر ببعض التوتر وتشعر بالقلق والخوف وينتابك شعور الدفاع عن النفس ويجب أن تستقبل هذه المشاعر.السرطان: 21/6 إلى 20/7ربما تقابلك تحديات لمجرد أنك تحاول أن توصل فكرك أو أسلوبك للآخرين، وربما تشعر ببعض الكسل أو الإرهاق.الجدى: 21/12 إلى 20/1بإحساس إيجابى ومتفائل بأنك مهم وغالى على نفسك وعلى الآخرين.الأسد: 21/7 إلى 20/8ذهنك قادر على الجمع بين شتى الأمور، لكن تحتاج إلى تحديد الواجبات التى عليك والتى من مسؤولية الآخرين.الدلو: 21/1 إلى 20/2ربما عليك أن تتذكر ديونك ووعودك للآخرين حتى لا تهرب من أحد، ويجب أن تعرف أنه كلما ساعدت وأضفت لأى أحد.العذراء: 21/8 إلى 20/9لا تقرأ بشكل مبالغ فيه فيما بين السطور أو تحلل الأمور بأكثر مما ينبغى وإلا سوف تربك ذهنك وتتوه عن هدفك.الحوت: 21/2 إلى 20/3التوتر عادة يسبب مشاكل والهدوء والدماثة يأتيان بنتائج إيجابية. لا تصدق كل ما يقال ولا تعيده لأحد بدون أن تتأكد منه.