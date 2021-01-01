

نسبة شفائه 90% ويستخدم مرتين.. معلومات عن "فايزر" لقاح كورونا الجديد نسبة شفائه 90% ويستخدم مرتين.. معلومات عن "فايزر" لقاح كورونا الجديد

في بصيص من الأمل الغائب بسبب أزمة كورونا، والجهود المبذولة لإيجاد حلول لعلاج يوقف فيروس الـ"كوفيد 19" الذي أرعب العالم أجمع، أعلنت شركتا "فايزر وبيونتيك" أمس الاثنين، عن أن اللقاح الذي كانا قد أعلنا عنه منذ أشهر وما زال تحت التطوير فعال بنسبة 90%، وذلك بعد ظهور نتائج التحليل الأولى للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي تعتبر الخطوة الأخيرة قبل ترخيصه.



وبعد مقارنة عدد المشاركين المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم اللقاح، مع مجموعة أخرى تلقت لقاحا آخر وهميا، بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى أثبتت فعالية اللقاح، حسبما نشرت "فرانس برس"، وذلك في بيان مشترك نشرته الشركتان، بحسب "سكاي نيوز".



وبحسب "فايزر" فإن اللقاح يعمل من خلال خلق أحماض نووية لتحفيز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات متشابهة للفيروس، والتي تعمل على إثارة الاستجابة المناعية في جسم الإنسان ضد فيروس "كوفيد 19"، ويحتاج المريض إلى جرعتين بينهما 3 أسابيع، ولكن لم يتضح حتى الآن فترة المناعة التي يمنحها، ويحتاج اللقاح المطور لحفظه في درجة حرارة 80 تحت الصفر.

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ترحيب جو بايدن ودونالد ترامب بلقاح "فايزر" ضد كورونافي خطوات لدعم جهود "فايزر" في تطوير لقاحها والنجاح في تخطي أزمة فيروس كورونا، رحب الرئيس المُعلن انتهاء ولايته دونالد ترامب والديمقراطي المنتخب جو بايدن بنجاح تجربة تطوير لقاح "فايزر" ضد كورونا حيث صرح بايدن أمس الاثنين، بأن نجاح شركة "فايزر" ضد فيروس كورونا أمر ممتاز، ولكنه لن يتوفر في الولايات المتحدة قبل عدة أشهر على الرغم من نجاح تجارب اللقاح، مضيفًا أن إعلان "فايزر" يعطي الأمل، بحسب "رويترز"، ولكن تطعيم اللقاح على نطاق واسع في أمريكا سيستغرق شهورًا.وعلى الجانب الآخر، أشاد دونالد ترامب بنجاح فعالية لقاح "فايزر" الأمريكية و "بيونتيك" الألمانية المطور بنسبة 90% في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث كتب عبر صفحته على موقع "تويتر" فور إعلان الشركتين، أنه نبأ سار تواجد لقاح فعال بنسبة 90%.صفقات أجرتها "فايزر" لبيع لقاحها بعد اثبات فعاليتهوقعت بريطانيا على اتفاق لشراء 90 مليون جرعة من لقاح "فايزر" التجريبي الذي طورته الشركة لعلاج فيروس كورونا، بحسب ما أكده مسؤولون بريطانيون، وذلك في بيان للحكومة البريطانية الذي أكد ضمان حصولها على اللقاح المطور بواسطة "فايزر" و"بيونتيك"، بحسب "أسوشيتد برس" كما أن "فايزر" لديها اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها المطور إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يتيح لها شراء 500 مليون جرعة إضافية من اللقاح، وفقًا للإتفاق، وتعزز الشركة من محادثاتها مع باقي الحكومات بما فيها الإتحاد الأوروبي للاتفاق على صفقات مماثلة.