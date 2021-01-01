

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 10 نوفمبر ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 10 نوفمبر

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وذلك بعد تراجعها بشكل كبير خلال تعاملات أمس الاثنين.



وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس الأثنين، على خلفية تراجع أسعاره عالميا بنسبة 4% بعد الإعلان عن لقاح لكورونا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية بنحو 34 جنيهًا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، بينما تراجع عيار 18 بنحو 30 جنيًها، في حين انخفض عيار 24 بنحو 38 جنيهًا.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 816 جنيها، وعيار 18 نحو 699 جنيه، وعيار 24 نحو 933 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6528 جنيها.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، بين الإرتفاع والإنخفاض، لتغلق تعاملات الأسبوع على إرتفاع لأسعار الذهب في السوق المحلية.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي، نتيجة وجود فيروس كورونا "كوفيد 19"، دون التوصل لعلاج فعال له أو مصل، لذلك يلجأ المستثمرون في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.وكان عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، فقد نحو 14 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات شهر أكتوبر، حيث سجل أعلى سعر له في يوم 21 أكتوبر نحو 838 جنيهًا، بينما سجل في ختام تعاملات الشهر نحو 824 جنيهًا.