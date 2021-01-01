

نصيحة تهمك.. طرق تقديم شكوى لإعلان مضلل بجهاز حماية المستهلك وعقوبته نصيحة تهمك.. طرق تقديم شكوى لإعلان مضلل بجهاز حماية المستهلك وعقوبته

يقع الكثير من المستهلكين ضحية لخدع الإعلانات المضللة الذي تتواجد على المواقع إلكترونية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.







وعرف جهاز حماية المستهلك الإعلانات المضللة هى التي تتضمن عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو أي أمر أخر يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل سواء كان في طبيعة السلعة، تركيبها، مصدر السلعة، وزنها، حجمها، طريقة تصنيعها، تاريخ الإنتاج، الصلاحية، شروط استعمالها، جهة إنتاج السلعة، نوع الخدمة، مكان تقديمها، شروط إجراءات التعاقد بما فيه خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية السداد، العلامات التجارية، والخصائص الناتجة عن استخدام المنتج.

قد يعجبك أيضا...

وكان جهاز حماية المستهلك قدم تحذر، للموردين من مصنعين وبائعين ومقدمى خدمات، من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين، فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، والتى تعرف عالمياً بتخفيضات "Black Friday"، موضحا أن عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.ويبحث الكثير المستهلكين عن طرق تقديم شكاوي حماية المستهلك في حالة تعرضهم للإعلانات المضللة وهى كالتالي :١- ينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين في البداية بالتوجه لمحل الشراء وحل المشكلة وديا، وحال عدم حلها يمكن التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه لجهاز تقديم الشكوى.٢- لتقديم الشكوى يجب توافر الفاتورة الخاصة بالمنتج محل الشراء متوفر بها جميع بيانات المنتج أو الخدمة محل الشكوى.٣- وحدد جهاز حماية المستهلك طرق تقديم المواطنين لشكواهم لحلها من خلال الجهاز.ورصدت "بوابة أخبار اليوم" أنه يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:١- الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز "19588" من خلال أي خط أرضى الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية .٢- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170٣- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.٤- إرسال شكواك إلكترونياً بالضغط هناhttps://www.cpa.gov.eg/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89 .٥- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.٦- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880٧- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستوروفي جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661884