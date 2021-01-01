وسادة هوائية قابلة للارتداء يمكنها حماية كبار السن عند السقوط

طور مهندس فى إيرلندا وسادة هوائية "ايرباج" قابلة للارتداء يمكنها اكتشاف فقدان مرتديها توازنه وتقوم تلقائيًا بنفخ الأكياس الواقية فى غضون 200 مللى ثانية فقط، إذ يمكن للوسادة الهوائية Fallsafe أن تحمى كبار السن من إصابات الورك عن طريق تخفيف التأثير عند السقوط على بالأرض، إذ تعد هذه الوسادة الهوائية أحد الابتكارات العديدة التى يتم عرضها هذا الأسبوع فى معرض التكنولوجيا عبر الإنترنت Global Grad Show 2020، كما يتم عرض مجموعة من الابتكارات الجديدة مثل وسادة تحجب إشارات الهاتف الذكى، وطبقة صناعية تحاكى جلد الزواحف، ونظام لتنقية الهواء يمكن ارتداؤه للحد من تأثير تلوث الهواء على مترو أنفاق لندن.
وكان هدف "كولم فلين" خريج جامعة Limerick ، من تطوير حزام Fallsafe الهوائى هو حماية كبار السن المعرضين لخطر السقوط، إذ يحتوى على مستشعرات يمكنها اكتشاف السقوط فى غضون 200 مللى ثانية وتضخيم الوسادة الهوائية بعد 100 مللى ثانية أخرى.
وعندما يسير مرتديها فى الشارع ويبدأ فى السقوط، يقوم الحزام تلقائيًا بنفخ حقيبتين جانبيتين لحماية ورك وجوانب المستخدم من الإصابة المحتملة.
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