هذا ما يحدث إذا وضعتِ الملح أو الخل أو أقراص الأسبرين في الغسالة.. نتائج مذهلة



تسعى ربات البيوت للحصول على غسيل ناصع البياض تسعى ربات البيوت للحصول على غسيل ناصع البياض

تسعى ربات البيوت للحصول على غسيل ناصع البياض، خالٍ من جميع البُقع، محافظًا على ألوانه الزاهية، وبأقل التكاليف.



ولكي لا تلجأ ربات البيوت إلى المساحيق والمواد الكيماوية التي قد تؤثر على نضارة الملابس أو ألوانها، جمعنا لكم بعض الحيل البسيطة التي يمكنكِ من استخدامها للحصول على أفضل نتائج، وهي كالتالي.



- إضافة الملح لمنع تلاشي الألوان:

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يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الملح إلى غسالتكِ للحفاظ على ألوان ملابسك؛ لأن مركب الكلوريد الموجود في الملح يساعد على تثبيت الصبغة في الأقمشة، وتعتبر هذه طريقة رخيصة وسهلة للحفاظ على مظهر ملابسكِ جديدة، وفق ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.- إضافة أقرص الأسبرينكما ذكر موقع "cleverly" أن هناك سلاح سري في خزانة الأدوية يساعدكِ في القضاء على مشكلة نظافة الغسيل الأبيض.يمكنكِ وضع 5 أقراص أسبرين 325 مجم وتركهم حتى يتم إذابتهم في 2 لتر في الغسالة مع 2 لتر من الماء الساخن، ويمكنكِ أيضاً تفتيت الأقراص كي تذوب بسرعة.ضعي كل الملابس البيضاء في المحلول واتركيها تنقع لمدة 8 ساعات، وتأكدي أن الملابس كلها مغمورة بالكامل في المياه.بعد 8 ساعات، قومي بإزالة الغسيل وتجفيفه إذا كنتي تنظفيه دون غسالة، أما إذا كان بالغسالة يمكنكِ تشغيل دورة عادية، وستلاحظين اختفاء كل البقع، ونصاعة اللون الأبيض.وإذا كنتِ تريدين إزالة بقع الدم، أذيبي الأسبرين أولاً في الماء البارد قبل نقع الملابس بساعتين، ولا تضعي مياه ساخن على الدم حتى لا يتجلط البروتين الموجود فيه، ما يجعل إزالة البقع أكثر صعوبة.ويحتوي الأسبرين على حمض ينتج عنه كل هذه التأثيرات، فليست هناك حاجة لشراء منتجات تنظيف متخصصة باهظة الثمن إذا كان لديكِ بضعة أقراص في خزانة الأدوية الخاصة بكِ. هل وضع الأسبرين في الغسالة مفيد للملابس- وضع الخل في الغسالةكما أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن إضافة الخل إلى الغسالة الأوتوماتيكية يمكن أن يجعل الغسيل أكثر نظافة ونعومة، وحماية مكونات الغسالة من التآكل والتلف، وفيما يلي خمس فوائد لاستخدام الخل كمادة مضافة للغسيل.حماية الغسالة من الترسبات الكلسيةعند إضافة كوب صغير من الخل أثناء دورة الغسيل، فإنه سيكون من الصعب تكون الترسبات الكلسية في الغسالة الأوتوماتيكية.أكثر نعومة ونظافةيساعد الخل على جعل الغسيل أكثر نعومة ونظافة.مقاومة الشحنات الكهروستاتيكيةتظهر الشحنات الكهروستاتيكية في الكثير من قطع الملابس وخاصة أثناء الشتاء، ولذلك فإنه من المفيد هنا إضافة بعض الخل إلى دورة الغسل للتخلص من هذه الشحنات.إزالة البقعيساعد كوب صغير من الخل على إخفاء بعض البقع من الملابس.تحييد الروائحمن خلال إضافة القليل من الخل إلى الغسالة الأوتوماتيكية يمكن التخلص من بعض الروائح كالدخان وما شابه، ولكن لا يجب إضافة الكثير من الخل حتى لا يتم استبدال رائحة الدخان بالخل.