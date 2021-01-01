قلب وسكر ونقرس.. الإفراط في تناول اللحم البقري ينذر بأمراض خطيرة

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الإفراط في تناول اللحم البقري

يفضل الكثير من الأفراد تناول اللحم البقري والضاني رغم مخاطرهما، حيث أن هذه اللحوم تسبب بعض المشاكل الصحية، وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن مخاطر تناول لحم البقر.

وقالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن الإفراط في تناول الكثير من لحم البقر والضأن إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري والنقرس ومشاكل في الكلى.

وتابعت سهام سوقية، أنها تسبب هذا الأمراض نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تعزز ارتفاع الكوليسترول الضار.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بالاعتدال في تناول اللحوم وتناولها مرتين في الأسبوع ‏وتجنب حميات البروتين والحميات التي تعتمد اللحوم بشكل أساسي.

كما نصحت بالبحث أيضًا عن القطع الخالية من الدهون مثل لحم الخاصرة ولحم البقر قليل الدهن.

المصدر: elbalad

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