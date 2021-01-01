استشاري يوضح طريقة إزالة الشعيرات الدموية بالساقين



إزالة الشعيرات الدموية بالساقين إزالة الشعيرات الدموية بالساقين

أكد الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الشعيرات الدموية بالساقين هي عبارة عن عروق دقيقة يمكن أن تظهر من خلال الجلد على الساق أو الصدر.



وأوضح "الدالي"، أن أسباب ظهور الشعيرات الدموية في الأرجل قد تعود إلى عوامل وراثية، أو بسبب الحمل بفضل عمل هرمون الاستروجين والبروجيستيرون، خلال فترة الحمل يؤدي إلى تضخم الشعيرات الدموية، مما يؤدي إلى تطور الأوعية المكسورة أو الأوردة العنكبوتية التي تظهر عادة على البطن.



وأضاف أن النساء اللواتي يمررن في مراحل انقطاع الطمث والأطفال الذين يمرون في سن البلوغ، قد يصابون أيضا بعروق العنكبوت بينما تحاول أجسادهم التكيف مع التغيرات في مستويات الهرمون، وإذا كانت قدرة الكبد على كسر هرمون الاستروجين والبروجستيرون ضعيفة، فإن مستويات تلك الهرمونات قد ترتفع، مما يؤدي إلى تمدد في الشعيرات الدموية.

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وأوضح أن هناك العديد من أسباب ظهور الشعيرات الدموية في الساقين لذلك يجب استشارة الطبيب للحصول على أفضل علاج يناسب كل فرد على حدة، وتختلف أساليب العلاج ما بين العلاج بالليزر، حيث تنتج أجهزة الليزر أشعة كثيفة تختلف في شدتها ومدة نبضها ولكنه قد يسبب بعض الإزعاج والتهييج في بعض الحالات ويضطر إلى استخدام مخدر موضعي لتقليل الحساسية وعدم الراحة وقد يترك علامات بلون مختلف تشبه الكدمات.ونوه بأن جهاز veingoch ، لإزالة الشعيرات الدموية بدون الحصول على تخدير يعد أفضل من استخدام الليزر لعدم تسببه في مضاعفات على الساقين، ويتم تحديد الجلسات على حسب المساحة المصابة في الساقين، ويعتبر الجهاز الأول في مصر لإزالة الشعيرات الدموية.