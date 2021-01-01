استشاري يوضح طريقة إزالة الشعيرات الدموية بالساقين

أكد الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الشعيرات الدموية بالساقين هي عبارة عن عروق دقيقة يمكن أن تظهر من خلال الجلد على الساق أو الصدر.
وأوضح "الدالي"، أن أسباب ظهور الشعيرات الدموية في الأرجل قد تعود إلى عوامل وراثية، أو بسبب الحمل بفضل عمل هرمون الاستروجين والبروجيستيرون، خلال فترة الحمل يؤدي إلى تضخم الشعيرات الدموية، مما يؤدي إلى تطور الأوعية المكسورة أو الأوردة العنكبوتية التي تظهر عادة على البطن.
وأضاف أن النساء اللواتي يمررن في مراحل انقطاع الطمث والأطفال الذين يمرون في سن البلوغ، قد يصابون أيضا بعروق العنكبوت بينما تحاول أجسادهم التكيف مع التغيرات في مستويات الهرمون، وإذا كانت قدرة الكبد على كسر هرمون الاستروجين والبروجستيرون ضعيفة، فإن مستويات تلك الهرمونات قد ترتفع، مما يؤدي إلى تمدد في الشعيرات الدموية.
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