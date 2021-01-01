سرطان عنق الرحم| اِعرف أهم الأسباب والأعراض للمرض.. وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة



سرطان عنق الرحم سرطان عنق الرحم

لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم

فقدان الشهية والنزيف.. إليك أعراض سرطان الرحم بجميع مراحله



لا يوجد سبب واضح للإصابة بسرطان عنق الرحم، لكن بالتأكيد فإن فيروس الورم الحليمي البشري HPV يلعب دورًا في هذا المرض، ويحدث سرطان عنق الرحم عندما تنشأ تغيُّرات (طفرات) في الحمض النووي (DNA) لخلايا عنق الرحم في DNA.Ygd، وإليك أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم وأعراض الإصابه به.



وفقا لموقع برايت سايد تعد أهم العوامل التي تسبب انتشار الفيروس التدخين حيث إن التدخين يؤدى إلي نقص المناعة مما يعطى الفرصة لفيروس الورم الحليمى للتوغل في الجسم وتعزيز الإصابة وهناك عوامل أخرى مثل التوتر ونقص المناعة تساعد علي انتشار الفيروس .

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أما عن عوامل خطر سرطان عنق الرحم ما يلي:النشاط الجنسي المبكِّرإن ممارسة الجنس في سن مبكِّرة يَزيد من خطورة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.أنواع العدوى الأخرى المنقولة جنسيًّا.إن الإصابة بأنواع أخرى من العدوى المنقولة جنسيًّا مثل داء المتدثِّرة، والسَّيَلان، وداء الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز — تَزيد من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.ضعف الجهاز المناعي.قد تزداد احتمالية إصابتكِ بسرطان عنق الرحم إذا كان لديكِ ضعف في الجهاز المناعي بسبب حالة صحية أخرى، وإذا كنتِ مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.التدخينهناك صلة بين التدخين والإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في عنق الرحم.التعرُّض لأدوية الوقاية من الإجهاض التلقائيفي حالة تناول والدتكِ دواءً يُطْلَق عليه اسم ثنائي إيثيل ستيلبوستيرول (DES) أثناء الحمل في فترة الخمسينيات، فقد يزداد تعرضكِ بشكل أكبر لخطر الإصابة بنوع محدَّد من سرطان عنق الرحم يُسمَّى السرطان الغدي ذو الخلايا الصافية.الأعراض الحقيقية لسرطان عنق الرحملا يوجد أعراض واضحة للمرض لمعرفته فمن أشهر الأعراض تكرار الإفرازات المهبلية وآلام أثناء العلاقة الزوجية ونزول دم أثناء العلاقة الزوجية وآلام أسفل الحوض و"لخبطة" في الدورة الشهرية وهو ما يتطلب وضع برنامج للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم للحماية والوقاية من المرض.بشكل عام لا تُسبِّب المرحلة المبكِّرة لسرطان عنق الرحم أيَّ مُؤشِّرات أو أعراض وتتضمَّن مؤشرات وأعراض سرطان عنق الرحم الأكثر تقدُّمًا ما يلي نزيف مهبليّ بعد العلاقة الزوجية وإفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة وألم بالحوض أو ألمًا أثناء الجماع.وذكر موقع "nhs" أن النزيف غير الطبيعي من المهبل يعد من أكثر أعراض سرطان الرحم المعروفة بين النساء ولكن النزيف ليس دائما دليلا على الاصابة بالسرطان لان هناك اسبابا كثيرة جدا له.يبدأ نزيف سرطان الرحم خفيفا وبتفريغ مائي ويصبح أثقل بمرور الوقت، ومن الملاحظ أن معظم النساء المصابات بسرطان الرحم قد مررن بسن اليأس ، لذا فإن أي نزيف مهبلي سيكون غير عادي.وفي النساء اللاتي لم يسبق لهن انقطاع الطمث، تكون اعراض النزيف المهبلي التى تشير للسرطان وتستدعى زيارة الطبيب، هى:- يكون نزيف الحيض أثقل من المعتاد- نزيف مهبلي بين الفترات الطبيعيةوتشمل الأعراض الأقل شيوعًاالم في أسفل البطن .ألم أثناء العلاقة الجنسية.وإذا وصل سرطان الرحم إلى مرحلة متقدمة ، فقد يسبب أعراضًا إضافية، وتشمل :ألم في الظهرألم فى الساقينألم فى الحوضالتعب والاجهادالشعور بالغثيانفقدان الشهية