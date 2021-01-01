حقيقة اختفاء 5 أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

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اختفاء 5 أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من كشف غموض حادث اختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة فى ظروف غامضة حيث تم العثور عليهم في الإسماعيلية لدى خالتهم ولم يتم خطفهم كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد شكلت فريق بحث عالي المستوى لكشف لغز اختفاء الـ5 أشقاء منذ ما يقرب من أسبوعين، وتتبع فريق البحث خط سير الأشقاء منذ خروجهم من منزلهم وجرى رصد كاميرات المراقبة وجمع فريق البحث معلومات حول الواقعة وفحص علاقات الأسرة واستجواب عدد من الأقارب والجيران وحصر الخلافات وجمع التحريات اللازمة.

من جانبها فحصت المساعدات الفنية بوزارة الداخلية رسالة تهديد تلقاها والد الأشقاء المتغيبين فى محاولة لمعرفة من يقف وراء واقعة الاختفاء بعد تغيب الاشقاء منذ 21 أكتوبر الماضي وعدم اتهام والدهم شخصا بعينه باختطافهم مناشدا الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمساعدته في العثور على أبنائه.

المصدر: elbalad

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