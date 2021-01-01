فرج عامر يعلق على الشماتة في سقوط مرتضى منصور بانتخابات النواب



مرتضى منصور وفرج عامر مرتضى منصور وفرج عامر

سلط فرج عامر رئيس نادي سموحة، الضوء على مؤشرات سقوط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في انتخابات مجلس النواب بعد احتلاله المركز السادس في دائرة ميت غمر وحصوله على 21271 صوتا وشماتة البعض فى خسارته.



وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك قائلا:"ليس من الرجولة أن تشمت في احد وليس من الرجولة أن تهاجمه بعد أن يهزم، ولكن كل الرجولة أن تهاجمه وهو في كامل عنفوانةً وهذا ما فعلناه بالحق، ولذلك لن أتحدث في الموضوع اياةً".



وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات.

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من المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم : بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي 32488 صوتا وأحمد إبراهيم الألفي 31578 صوتا وعبد الفتاح البحراوي 27469 صوتا ومحمود العزب 24791 صوتا.ستجرى الاعاده لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة.بينما جاء مرتضي منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك في المركز السادس بحصوله علي 21271 صوتا ليكون خارج السباق الانتخابي.وجاءت الأصوات كالتالى:مرتضى أحمد محمد منصور 21271أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578احمد محمود احمد محمد 14603ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488يوسف محمد يوسف على مناح 9137حنان محمد على مرسى عبده 5717محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591محمود نصر نصر عامر 16123رضا محمود نصر إبراهيم 3102