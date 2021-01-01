أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية عقابية على الولايات المتحدة، ردًا على عقوبات أمريكية في الخلاف بين شركتي «ايرباص» و«بوينج» لصناعة الطائرات بشأن تلقي مساعدات حكومية.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس: «لدينا قرار من منظمة التجارة العالمية في قضية بوينغ يسمح لنا بفرض رسوم وهذا ما سنفعله»، مشيرًا إلى أن بروكسل لا تزال منفتحة على حل يتمّ التفاوض بشأنه.
وعقد وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي الإثنين اجتماعًا في بروكسل، لمناقشة العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة. وتسعى بروكسل لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للخروج من دوامة العقوبات، وأوضح دومبروفسكيس: «كما قال الاتحاد الأوروبي في مناسبات عدة، نحن مستعدّون لتعليق أو إلغاء ضرائبنا في أي لحظة، إذا علّقت الولايات المتحدة أو ألغت ضرائبها».
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التعليقات على الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية.. تفاصيل
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