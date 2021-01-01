أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلًا عن مصادر عسكرية، بسقوط مئات القتلى في الصراع في إقليم تيجراي في إثيوبيا.
يأتي ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الإثنين، إن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في منطقة تيجراي الشمالية، "لا تقود البلاد للفوضى".
وكتب آبي أحمد على "تويتر" قائلًا: "إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبّروا عن قلقهم، المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا".
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التعليقات على رويترز: مئات القتلى في القتال بإقليم تيجراي الإثيوبي
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