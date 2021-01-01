رويترز: مئات القتلى في القتال بإقليم تيجراي الإثيوبي

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صورة الخبر: إقليم تيجراي الإثيوبي
إقليم تيجراي الإثيوبي

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلًا عن مصادر عسكرية، بسقوط مئات القتلى في الصراع في إقليم تيجراي في إثيوبيا.

يأتي ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الإثنين، إن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في منطقة تيجراي الشمالية، "لا تقود البلاد للفوضى".

وكتب آبي أحمد على "تويتر" قائلًا: "إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبّروا عن قلقهم، المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا".

وتجاهل أبي أحمد، دعوات من الأمم المتحدة والحلفاء في المنطقة للتفاوض مع القادة المحليين في تيجراي، وهي موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود إلى أن تولى أبي السلطة عام 2018.

وشن آبي أحمد حملة عسكرية الأسبوع الماضي في الإقليم، وقال إن القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات، حيث يتهم أبي قادة تيجراي بتقويض إصلاحاته الديمقراطية.

المصدر: رويترز

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