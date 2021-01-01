لعدم ارتداء الكمامة.. فصل 23 طالبا بعلوم بنها أسبوعا

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قرر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث حرمان 23 طالبا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.



جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها الجيزاوى لمتابعة التزام كليات الجامعة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى.



من جانبه أضاف الدكتور لطفي أبو سالم عميد الكلية أن الكلية تحرص علي ارتداء الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس الكمامة وذلك في قاعات المحاضرات والمعامل وإلزام الطلبة داخل المدرجات بالتباعد الاجتماعي ويتم توجيه انذار شفوي لغير الملتزمين في بداية الأمر وإحالة من يتعمد مخالفة اتباع الإجراءات الاحترازية للتحقيق.

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وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد وجه بمجلس الجامعة النواب وعمداء الكليات بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بإرتداء الكمامات ومنع التجمعات في ساحات الحرم الجامعى والتباعد الاجتماعي وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.وشدد السعيد على أهمية الالتزام المطلق بالإجراءات الاحترازية من حيث تعقيم المدرجات، والقاعات الدراسية باستمرار داخل الكليات وصيانة دورية لبوابات التعقيم الذاتي واستخدام شاشات العرض في الكليات في التوعية بالإضافة إلى نشر بعض الملصقات بالكليات لتعريفهم بالاجراءات الاحترازية.