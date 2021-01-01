تناول كوب من ماء الثوم يوميا ..فائدته ستدهشك



فوائد ماء الثوم فوائد ماء الثوم

فوائد ماء الثوم عديدة للصحة والبشرة فيحتوى الثوم يحتوي على مركبات ذات خصائص طبية قوية ناتجة عن مركبات الكبريت التي تتكون عندما يتم تقطيع فص ثوم أو سحقه أو مضغه.. إليك فوائد ماء الثوم العديدة للصحة والبشرة .



فوائد ماء الثوم المغلى



فوائد ماء الثوم المغلى عديدة أبرزها خفض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر مسببات الوفاة في العالم.

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فوائد ماء الثوم للبشرةفوائد ماء الثوم للبشرة إنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتساهم في عملية الشيخوخة.وثبت أن الجرعات العالية من مكملات الثوم تزيد من إنزيمات مضادات الأكسدة وكذلك تقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم .فوائد ماء الثوم للشعريحتوي الثوم على خصائص قد تساعد في نمو الشعر ويعد الثوم غنيا بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات B-6 و C ، والمنجنيز، والسيلينيوم وكلها تعزز صحة الشعر وقد تساهم الخصائص الطبيعية المضادة للميكروبات والفطريات الموجودة في الثوم أيضًا في فوائد الشعر،تحسن صحة العظاموعلى الجانب الآخر يساعد الثوم أيضا فى تحسن صحة العظام فهو يمكن أن يقلل من فقدان العظام عن طريق زيادة هرمون الاستروجين عند الإناث وقد يكون للأطعمة مثل الثوم والبصل أيضًا تأثيرات مفيدة على هشاشة العظام .