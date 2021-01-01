"المريض يصيب 4 أشخاص".. مستشار الرئيس يحذر المواطنين بسبب كورونا



الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين

ناشد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، المواطنين بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات والحرص على النظافة الشخصية والعامة، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.



وحذر من خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار بصورة سريعة مؤكدًا أن المصاب الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى أكثر من 4 أشخاص، فضلاً عن امتداد فترة حضانة المرض لأكثر من 14 يومًا وهو أمر شديد الخطورة.



جاء ذلك خلال مشاركته "أون لاين" في محاضرة علمية بعنوان "التجربة المصرية.. كوفيد 19" وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي والذي تنظمه جامعة أسيوط على مدار 3 أيام.

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وأشاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بالتجربة المصرية المتميزة في مجابهة جائحة فيروس كورونا والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل السريع والمبكر وتوفير كافة أوجه الدعم المادي والمؤسسي والبشرى منذ بداية انتشارها في مصر، والعمل على توسيع مظلة الرعاية الصحية بالجمهورية.وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص 100 مليار جنيه لدعم المنظومة الطبية بكافة المحافظات، فضلاً عن متابعته اليومية لأوضاع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة بها وتوافر الأجهزة والأدوية وكذلك متابعته على وصول الأجهزة الجديدة المخصصة والمستخدمة لعلاج المرضى وعدالة توزيعها ورصد احتياجات مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية من الكوادر الطبية وسرعة تلبية الاحتياجات، وكذلك حرصه على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية ووسائل الوقاية والأجهزة الطبية.واستعرض مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية مراحل التجربة المصرية في مجابهة فيروس كورونا والتي بدأت بتخصيص مستشفى النجيلة كأول مستشفى عزل لاستقبال أبناء مصر العائدين من الصين، ثم توالت الجهود بتجهيز كافة مستشفيات الصدر والحميات بكافة أرجاء الجمهورية، هذا إلى جانب إتباع بروتوكول علاجي متميز يتضمن كافة الأدوية والإجراءات الاحترازية لعلاج المرضى المصابين سواء داخل المستشفيات أو في العزل المنزلي، وتوفير شبكة نقل مباشرة للمرضى لنقلهم من أماكن عزلهم المنزلي لمستشفيات العزل إذا لزم الأمر، لافتاً أن تلك التجربة أوضحت ما يتميز بها الأطباء المصريون من خبرة وكفاءة طبية في التعامل مع الفيروس والتعرف عليه من الأعراض والأشعة المقطعية.