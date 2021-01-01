من المعتاد أن يهتم قائدو السيارات بتغيير زيت المحرك بشكل دوري للحفاظ عليه من التلف، لكننا نجد في المقابل أن الكثير منهم لا يعلمون أن زيت ناقل الحركة يحتاج هو الآخر للتغيير كل فترة محددة، وذلك لفقدان لزوجتة مع مرور الوقت لكثرة الاحتكاكات الميكانيكية مما يعرضه للتلف.
وأوضح خبراء السيارات أن زيت ناقل الحركة تتشابه وظائفه مع زيت المحرك، حيث يعمل على تزييت التروس الداخلية لناقل الحركة لمنع تآكلها، فضلا عن قيامه بوظيفة التبريد لدرجة الحرارة المتولدة بين هذه الأجزاء، وتنظيف الاتساخات به.
وأشار الخبراء إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي تدل على فقدان زيت ناقل الحركة لخصائصه، وهي كما يلي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على معلومات يجب معرفتها عن زيت ناقل الحركة وأهميته
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق