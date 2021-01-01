

مدير سوق السيارات: أسعار المستعمل ستواصل الانخفاض حتى نهاية العام مدير سوق السيارات: أسعار المستعمل ستواصل الانخفاض حتى نهاية العام

أكد العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بالقاهرة، أن أسعار السيارات المستعملة ستتراجع خلال شهر نوفمبر الجاري وحتى نهاية عام 2020.



وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن تراجع أسعار المستعمل أمر معتاد خلال هذه الفترة من السنة، موضحًا أن التجار للتخلص من سياراتهم قبل نهاية العام لتفادي فقدان سنة من عمر السيارة.



وعن عودة سوق الجمعة بمدينة نصر للعمل بعد أكثر من 6 أشهر على الإغلاق، أكد إسماعيل أن السوق لن يعود إلى مكانه السابق حيث يتم حاليًا اختيار مكان بديل سيتم الإعلان عنه قريبًا.

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وكان المدير التنفيذي لأسواق المستعمل صرح لـ"مصراوي" أن أعمال الطرق وإنشاء الكباري بمنطقة بمنطقة مصطفى النحاس بالحي العاشر بمدينة نصر، ستحول دون عودة السوق إلى مقره القديم.وأضاف أنه تم ترشيح أكثر من منطقة أخرى لتكون بديلًا لسوق مدينة نصر أبرزها مكان في طريق الواحات وآخر بالقطامية ولكن تم رفضهما من قبل الجهات المعنية.ولفت إلى أنه بالرغم من وقف النشاط بالسوق، لا يزال هناك بعض المواطنين والتجار يتوافدون على السوق، الأمر الذي أعاد محيط السوق إلى فترة التسعينات حيث التجمعات غير المنظمة التي قضى عليها إنشاء السوق الرسمي في 2003.وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال غير مسؤولة وليست قانونية لخالفتها قرارات الدولة بمنع التجمعات، مؤكدًا أن التصدي لمثل تلك الأفعال من مهام المحافظة والإدارة العامة للمرور.​