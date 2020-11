6 أشياء في سيارتك يجب صيانتها باستمرار 6 أشياء في سيارتك يجب صيانتها باستمرار

تعتبر عملية العناية بالسيارة، وفحصها بشكل دوري، من أهم الأمور التي تحافظ على السيارة وتطيل عمرها الافتراضي، وفي المقابل نجد أن إهمال صيانة السيارة بشكل دوري يسبب العديد من المشاكل والأعطال لها.



وللحفاظ على السيارة نستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز الأجزاء والزيوت التي يجب فحصها وإجراء الصيانة لها بصورة منتظمة.



زيت وفلتر المحرك

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، لذا يجب المحافظة على تغيير الزيت في مواعيده المقررة، ويكون في المتوسط من 3.000 كلم إلى 10.000 كلم، كما يفضل تغيير الفلتر عند تغيير الزيت.فلتر الهواءيعمل فلتر هواء المحرك على تنقية الهواء الداخل إلى غرفة الاحتراق لضمان عملية تشغيل سلسلة، ولكن عند انسداده أو اتساخه فإنه يؤدي إلى العديد من المشاكل للسيارة، لذا يجب الاهتمام بفحصه وتغييره بعد مرور عام أو بعد قطع مسافة 30 ألف كيلومتر.الإطاراتتعد الإطارات من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، حيث أنه في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها قد تؤدي إلى انزلاق مفاجئ للسيارة، أو للانفجار أثناء السير، لذا يجب فحصها بشكل مستمر للتأكد من عدم تعرضها للتآكل أو إصابتها بالتشقق أو التلف.المكابحتعتبر المكابح من أهم الأجزاء التي تحافظ على أمان وسلامة السيارة، وفي حال تعرض نظام المكابح للأعطال فإنه يؤدي إلى عواقب خطيرة، لذا يجب فحص زيت المكابح بشكل مستمر وتغييره كل سنتين، بالإضافة إلى التأكد من سلامة أجزائه المختلفة.سائل التبريديجب المحافظة على فحص سائل التبريد بشكل منتظم وتزويده في حال انخفاضه، حيث أنه هو المسؤول عن تبريد المحرك، وفي حال تناقصه فإنه يعرض المحرك لمشاكل خطيرة قد تصل إلى حد احتراق المحرك.البواجيالبواجي "شمعات الاحتراق" هي الجزء المسؤول عن إطلاق الشرار اللازم لعملية الاحتراق الداخلى في المحرك لبدء تشغيل السيارة وحركتها.