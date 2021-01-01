ما زالت الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا تشغل بال الجمهور حول العالم، خاصة مع الحديث عن احتمالية موجة ثانية، وبينها المتطرقة للحديث عن طرق الوقاية من الأشياء المتداولة، وبينها الأوراق النقدية.
وقال رومان ليونوف، الخبير في مجال العملات والوثائق الورقية، إنّ فيروس كورونا المستجد يمكنه البقاء حيا لفترة من الوقت على مختلف المواد والأشياء بما في ذلك الأوراق النقدية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
ونصح رومانوف، خلال فترة تفشي وباء الفيروس التاجي، باستخدام طرق الدفع غير التلامسية خلال الشراء، بما في ذلك بطاقة الدفع البلاستيكية وغيرها، لأن ذلك يقلل من خطر نقل العدوى من خلال لمس الأوراق المالية، لكن من ناحية أخرى، هناك حالات لا يمكنك فيها الاستغناء عن النقود الملموسة، لذلك يجب تعقيمها خلال عملية التداول.
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التعليقات على طريقة تطهير الأوراق النقدية في المنزل
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