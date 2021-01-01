

مدرسة صينية تعاقب الطلاب بإلقاء هواتفهم فى الماء.. ما السبب؟ "فيديو" مدرسة صينية تعاقب الطلاب بإلقاء هواتفهم فى الماء.. ما السبب؟ "فيديو"

أثارت مدرسة في الصين جدلًا بعد إجبار طلابها على إلقاء هواتفهم المحمولة في دلو مملوء بالماء كعقاب حيث لم يسمح لهم الدخول بهواتفهم إلى الفصول الدراسية، وكان ذلك أمام الطلاب فى طابور المدرسة.



وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن اللقطات انتشرت على نطاق واسع عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعى الصينية، حيث ظهر أربعة تلاميذ يقومون بإلقاء الهواتف في وعاء مملؤ بالمياه أمام المدرسة بأكملها بعد أن تم القبض عليهم وهم يتسللون إلى الفصل في مدرسة ييانج بمقاطعة خنان بوسط الصين.



وتُظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الطلاب وهم يرمون هواتفهم المحمولة في دلو الماء أمام الآلاف من زملائهم في المدرسة ، وعوقب خمسة طلاب في ذلك اليوم بعد أن أحضروا الهواتف المحمولة إلى الفصل دون تسليمها للمعلمين، بحسب مدير المدرسة.

وقال لو، مدير المدرسة في فيديو عبر موقع الفيديوهات الصينى Pear: "نسمح للطلاب بإحضار الهواتف إلى المدرسة ولكن عليك أن تعطي الهاتف طواعية لمدير المدرسة بعد وصولك ".وأضاف المدير أن المعلمين سيعيدون الهواتف لتلاميذهم في نهاية الأسبوع بعد المدرسة، كما أدعى أن الطلاب قبلوا العقوبة ، والتي كانت "مدعومة بالكامل" من قبل والديهم، موضحا أن عقوبة الطلاب الـ 5 كانوا بمثابة تحذير ومثال للمدرسة بأكملها.











