أثارت مدرسة في الصين جدلًا بعد إجبار طلابها على إلقاء هواتفهم المحمولة في دلو مملوء بالماء كعقاب حيث لم يسمح لهم الدخول بهواتفهم إلى الفصول الدراسية، وكان ذلك أمام الطلاب فى طابور المدرسة.
وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن اللقطات انتشرت على نطاق واسع عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعى الصينية، حيث ظهر أربعة تلاميذ يقومون بإلقاء الهواتف في وعاء مملؤ بالمياه أمام المدرسة بأكملها بعد أن تم القبض عليهم وهم يتسللون إلى الفصل في مدرسة ييانج بمقاطعة خنان بوسط الصين.
وتُظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الطلاب وهم يرمون هواتفهم المحمولة في دلو الماء أمام الآلاف من زملائهم في المدرسة ، وعوقب خمسة طلاب في ذلك اليوم بعد أن أحضروا الهواتف المحمولة إلى الفصل دون تسليمها للمعلمين، بحسب مدير المدرسة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مدرسة صينية تعاقب الطلاب بإلقاء هواتفهم فى الماء.. ما السبب؟ "فيديو"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق