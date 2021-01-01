احتفالات في قرية هندية.. "ابنتنا" فازت بانتخابات أميركا

آخر الأخباراخبار منوعة › احتفالات في قرية هندية.. "ابنتنا" فازت بانتخابات أميركا

صورة الخبر: احتفالات في قرية هندية.. "ابنتنا" فازت بانتخابات أميركا
احتفالات في قرية هندية.. "ابنتنا" فازت بانتخابات أميركا

ألعاب نارية واحتفالات انطلقت في قرية هندية، فرحا بفوز كامالا هاريس بمنصب نائبة الرئيس الأميركي، وذلك لأن جدها ينحدر من هذه القرية.

وكامالا هاريس هي أول امرأة، وأول أميركية من أصول إفريقية وهندية تتولى منصب نائب الرئيس الأميركي.

وبعد إعلان فوز جو بايدن بمنصب الرئاسة، لتكون هاريس نائبته، انطلقت الاحتفالات في قرية ثولاسيندرابورام في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، التي ينحدر منها جدها بي في غوبالان.

وأشعل سكان القرية الألعاب النارية وشاركوا في صلوات وتجمعوا في الشوارع حاملين صور هاريس، لتبادل التهاني فرحا بفوزها.

من جانبه، أعرب خالها غوبالان بالاتشاندران، المتواجد في نيودلهي، عن سعادته بفوز هاريس، قائلا: "أشعر بسعادة ليس فقط على المستوى الشخصي.. أشعر أنه أمر جيد للولايات المتحدة. من المهم بالنسبة لبقيتنا أن تتمتع أميركا بمجتمع مستقر".

وأشار إلى أن العائلة ستسافر إلى الولايات المتحدة لحضور مراسم حلف اليمين التي ستشارك فيها هاريس، وأوضح: "في المرة الأخيرة التي أدت فيها اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ كنا جميعا هناك. هذه المرة عندما تؤدي اليمين كنائبة للرئيس سنكون هناك. كلنا سنذهب إلى هناك".

صورة الخبر: احتفالات في قرية هندية.. "ابنتنا" فازت بانتخابات أميركا

صورة الخبر: احتفالات في قرية هندية.. "ابنتنا" فازت بانتخابات أميركا

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على احتفالات في قرية هندية.. "ابنتنا" فازت بانتخابات أميركا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
42920

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager