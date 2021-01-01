فوائد القهوة السوداء.. تقضي على الجوع وتساعد على فقدان الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن القهوة السوادء تحتوي على فوائد كثيرة عند تناولها باستمرار، إذ أنها تساعد على فقدان الوزان، وتقضي على الجوع، كما تحتوي على العديد من الفوائد الأخرى كتنظيف المعدة بحسب موقع سبوتنيك الروسي نقلاً عن موقع "ذا هيلث".
تتعدد فوائد القهوة السوداء التي تحتوي على مادة الكافيين، وهو المنبه الطبيعي الذي يوقف الإحساس بالجوع، ويزيد من نشاط التمثيل الغذائي، إلى جانب ارتفاع مستويات الطاقة في الجسم، كما أنه يمنع الجوع نهائيا وأيضا هو أفضل طريقة للتخص من الوزن الزائد.
كما تحتوي أيضا على حمض الكلوروجينيك الذي يعتبر عنصرا أساسيا في إنقاص الوزن، لأنه يعمل على إبطاء إنتاج الجلوكوز في الجسم، وتقليل إنتاج الخلايا الدهنية الجديدة، وهذا يعني سعرات حرارية أقل في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.
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