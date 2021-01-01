

فوائد القهوة السوداء.. تقضي على الجوع وتساعد على فقدان الوزن فوائد القهوة السوداء.. تقضي على الجوع وتساعد على فقدان الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن القهوة السوادء تحتوي على فوائد كثيرة عند تناولها باستمرار، إذ أنها تساعد على فقدان الوزان، وتقضي على الجوع، كما تحتوي على العديد من الفوائد الأخرى كتنظيف المعدة بحسب موقع سبوتنيك الروسي نقلاً عن موقع "ذا هيلث".



تتعدد فوائد القهوة السوداء التي تحتوي على مادة الكافيين، وهو المنبه الطبيعي الذي يوقف الإحساس بالجوع، ويزيد من نشاط التمثيل الغذائي، إلى جانب ارتفاع مستويات الطاقة في الجسم، كما أنه يمنع الجوع نهائيا وأيضا هو أفضل طريقة للتخص من الوزن الزائد.



كما تحتوي أيضا على حمض الكلوروجينيك الذي يعتبر عنصرا أساسيا في إنقاص الوزن، لأنه يعمل على إبطاء إنتاج الجلوكوز في الجسم، وتقليل إنتاج الخلايا الدهنية الجديدة، وهذا يعني سعرات حرارية أقل في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

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وينصح خبراء التغذية بتناول القهوة السوداء باستمرار من قبل مرضى السمنة، ولكن تحتاج إلى الاستشارة الطبية أثناء وضعها في النظام الغذائي.لم تتوقف فوائد القهوة السوداء عند هذا الحد، بل تجعلك تشعر باليقظة عند تناولها، ولكنها لها أيضا على الكثير من السلبيات، لأن الكافيين يستنزف إمداد الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن، كما أن القهوة ليست خيراً جيداُ لمرضى القلب والأوعية الدموية، لأنها تزيد من سرعة ضربات القلب، ومن سلبيات القهوة أيضاً أنها تسبب الجفاف وتقلصات العضلات والألم.في النهاية، القهوة السوداء ليست الخيار الأفضل إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، ففي حين أن تناول فنجان من القهوة السوداء ليس ضارا، إلا أن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب العديد من المشكلات، والطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة البدنية.