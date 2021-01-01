كشف مصدر مطلع، أن صاروخا روسيا من نوع "سويوز - أس تي - أ" سينقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا لصالح فرنسا، إحدى دول الناتو.
وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أشار المصدر في قطاع الصواريخ الفضائية، إلى أن عملية إطلاق جهاز CSO-2 الخاص بالاستطلاع البصري الإلكتروني مخطط لها في 28 ديسمبر المقبل من مطار كورو الواقع في غيانا الفرنسية.
وذكر المصدر، أن العملية كان من المخطط سابقا تنفيذها في أبريل الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب مشاكل فنية تم الكشف عنها في وحدة التسريع "فريعات-إم تي"، وإغلاق مطار كورو على خلفية جائحة كورونا.
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التعليقات على روسيا ستنقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا للناتو
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