روسيا ستنقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا للناتو

آخر الأخبارعلم وتقنية › روسيا ستنقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا للناتو

صورة الخبر: روسيا ستنقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا للناتو
روسيا ستنقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا للناتو

كشف مصدر مطلع، أن صاروخا روسيا من نوع "سويوز - أس تي - أ" سينقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا لصالح فرنسا، إحدى دول الناتو.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أشار المصدر في قطاع الصواريخ الفضائية، إلى أن عملية إطلاق جهاز CSO-2 الخاص بالاستطلاع البصري الإلكتروني مخطط لها في 28 ديسمبر المقبل من مطار كورو الواقع في غيانا الفرنسية.

وذكر المصدر، أن العملية كان من المخطط سابقا تنفيذها في أبريل الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب مشاكل فنية تم الكشف عنها في وحدة التسريع "فريعات-إم تي"، وإغلاق مطار كورو على خلفية جائحة كورونا.

وفي العام 2018، قال مصدر في القطاع الفضائي الأوروبي، إن الدول الأوروبية يمكن أن تتخلى في العام 2023 عن عمليات الإطلاق التجارية لصاروخ "سويوز - إس تي" الروسي من مطار كورو لصالح صاروخ "أريان-6" الأوروبي بنسخته المزود بوحدتي تسريع جانبيتين.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روسيا ستنقل إلى المدار قمرا صناعيا عسكريا للناتو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10893

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager