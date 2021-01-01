

فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل

يبدأ اليوم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح باب الحجز لذوى الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى بعد غد الأحد.











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وأكد وزير الإسكان، عاصم الجزار، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ "210 : 280 ألف جنيه" لكل وحدة سكنية، وهو قيمة تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى"، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ"190 : 250 ألف جنيه" لكل وحدة سكنية، وهو قيمة "الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى"، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن فى الأسبوع الأول للحجز، والذى تم تخصيصه لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، سحب أكثر من 20 ألف كراسة شروط.وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم نشر فيديوهين جديدين عبر القنوات الرسمية للصندوق في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل، وعن الطرح الجديد لوحدات متوسطي الدخل، وبهما معلومات شاملة مثل أماكن الطرح والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، والأقساط المطلوبة، بالإضافة إلى حدود الدخل وطرق التقديم، والدعم المقدم من الدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يجعلهما بمثابة ملخص مرئي لكراسة الشروط، وذلك بجانب الفيديو الذى سبق نشره عن كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، واحتوى الفيديو على مثال عملي لتسهيل فهم الأسلوب المُتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، حيث يختلف الأمر من إعلان لآخر، ووفقًا لشروط محددة تم إيضاحها من خلال الفيديو.