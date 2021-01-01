

أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها في البنوك المصرية اليوم 9 نوفمبر أسعار العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها في البنوك المصرية اليوم 9 نوفمبر

واصلت أسعار العملات الأجنبية، ارتفاعها بشكل جماعي أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.



ارتفع سعر اليورو ليسجل نحو 18.56 جنيه للشراء، و 18.70 جنيه للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.55 جنيه للشراء، و 20.75 جنيه للبيع.

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وزاد سعر الفرنك السويسري 17.36 جنيه للشراء، و 17.50 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 15.10 جنيه للشراء، و 15.24 جنيه للبيع.وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.واستقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، في البنوك العاملة في السوق المحلية.وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.61 جنيها للشراء، 15.71 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.73 جنيه.وسجل سعر الدولار، نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، في بنوك بنكي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.وبلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.واستقرت أسعار العملات العربية، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم .وبلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.08 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.وسجل سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 48.72 جنيها للشراء، و 51.51 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.23 جنيه للشراء 4.28 جنيه للبيع.