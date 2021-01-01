ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

صورة الخبر: ترامب
ترامب

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية ، متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

وتساءل ترامب ـ في تغريدة له حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "منذ متى تقرر وسائل الإعلام غير المنصفة من سيكون الرئيس المقبل"، مصرا على أنه الفائز بالرئاسة .وأضاف أنه تعلم الكثير خلال الأسبوعين الماضيين .
وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب قد قالت في وقت سابق ـ في تغريدة على موقع تويتر ـ إن "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة"، مؤكدة ضرورة احتساب كل صوت قانوني.

المصدر: قناة ( الحرة) الإخبارية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60789

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager