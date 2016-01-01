كشف علي صقر وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر كواليس رحيله عن الأهلي.
وقال علي صقر عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان هناك بعض الشركات التي قدمت عروضا لتسويق رمضان صبحي قبل توقف كرة القدم بسبب كورونا".
وأضاف "الأهلي كان يريد تمديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد ولكن بعدما رفض النادي الإنجليزي ذلك بدأ الأهلي مفاوضاته لشراء اللاعب بعد نهاية يونيو".
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التعليقات على وكيله: المال ليس له علاقه برحيل رمضان عن الأهلي.. ما وصله من المسؤولين لا يتحمله أي لاعب
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