خد الأمور بروح رياضية.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ مرتضى منصور



مرتضى منصور مرتضى منصور

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فوارق بين الحصر العددي والنتيجة النهائية.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد قائلا: «يجب أن يأخذ الجميع الأمر بالروح الرياضية»، مردفا: «يحسم أحمد الألفي، وبدوي عبد اللطيف الانتخابات في ميت غمر».



وأضاف: «حال خسارة مرتضى منصور، يجب أن يأخذ الأمر بروح رياضية، جميعنا نحتكم إلى الصندوق»، مردفا «الخاسر يترشح تاني، نسخن وبعد 5 سنين نتعلم من الأخطاء».

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وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها بكافة أنحاء الجمهورية، في ثاني أيام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.