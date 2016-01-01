قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فوارق بين الحصر العددي والنتيجة النهائية.
وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد قائلا: «يجب أن يأخذ الجميع الأمر بالروح الرياضية»، مردفا: «يحسم أحمد الألفي، وبدوي عبد اللطيف الانتخابات في ميت غمر».
وأضاف: «حال خسارة مرتضى منصور، يجب أن يأخذ الأمر بروح رياضية، جميعنا نحتكم إلى الصندوق»، مردفا «الخاسر يترشح تاني، نسخن وبعد 5 سنين نتعلم من الأخطاء».
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التعليقات على خد الأمور بروح رياضية.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ مرتضى منصور
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