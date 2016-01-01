رسميًا .. غدا يوم دراسي عادي بمدارس وجامعات الإسكندرية



غدا يوم دراسي عادي بمدارس وجامعات الإسكندرية غدا يوم دراسي عادي بمدارس وجامعات الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أن غدًا الإثنين الموافق 9 نوفمبر يوم دراسي عادي، وذلك بعد يومين من تعطيل الدراسة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في المحافظة.



وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، واستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.



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سائقة علي دراجة توصيل طلبات.. محافظ الإسكندرية يشيد بقصة كفاح إمراة سكندريةوأعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدراسة سوف تنتظم اعتبارا من غد الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بعد تعطلها بالحضور اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.وأكد جابر على عمداء الكليات ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على البوابات، وإرتداء الكمامات الطبية، والتعقيم المستمر للقاعات والمعامل، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن متر بين الأفراد، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوقيع عقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية من قبل السلطة المختصة.