عميد التربية النوعية بـ عين شمس: إطلاق خدمة الإسطوانات المدمجة قريبا



التربية النوعية بـ عين شمس التربية النوعية بـ عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس إن كلية التربية ليست من ضمن الكليات التي لديها الاسطوانات المدمجة ولكنها في الطريق لتوفير تلك الخدمة التي تسهل العملية التعليمية على الطلاب مؤكدا على سير العملية التعليمية بشكل إيجابي.



وأضاف " أسامة " في تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " ان في حالة اشتباه أي طالب بكورونا يتم تحويله على الفور إلى وحدة الرعاية الطبية الخاصة بالكلية والتواصل المباشر مع المستشفيات الخاصة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لافتا إلى أنه يتم تعقيم الغرف بعد نقل الطالب إلى المستشفى



وأكد " أسامة " أنه يتم الكشف أيضا على المخالطين للحالة التي تم عزلها كما أن إدارة الكلية تساعد توفير احتياجات الطلاب كي يتابع سير العملية التعليمية.

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واستطرد عميد تربية نوعية عين شمس أنه إلى الآن لم يتم اكتشاف أي حالات اشتباه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.والجدير بالذكر أنه قد قالالدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس أن بداية الدراسةبالعام الجديد 2020 /2021 السبت 16 /10 بالحرم الجامعي.وذلك باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحةالعالمية للحفاظ على صحة الطلاب ضد فيروس كوأوضح " أسامة" في تصريحات خاصة لموقع "صدىالبلد" أن الجامعة قد وفرت بوابات تعقيم المداخل الرئيسة للكلية وأجهزة قياسدرجات الحرارة للطلاب، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارةالجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد "السيد" أنه في حالة الاشتباه بإصابة أي طالب يتمتحويله على الفور للعيادة الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة من التحاليل وغيرهاويمنع الطالب من دخول المحاضرات إلى أن تثبت سلمية نتائج التحاليل، مؤكدا تقسيمطلاب الفرقة الواحدة الى أربعة مجموعات على أن يحضر 70 طالبا فقط بقاعات التدريس.وأشار "السيد" إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل "المدرجات" يصل الى 160 سم بين كل طالب والآخر والالتزام بالكمامة داخلالمحاضرات، موضحا استمرار الطالب خلال فترة المحاضرات مع تغير دكتور المادة إلى أنينتهي اليوم الدراسي.