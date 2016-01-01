كيفية الحصول على الإيميل الجامعي وتفعيله لطلاب الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية حلوان



كلية الخدمة الاجتماعية حلوان كلية الخدمة الاجتماعية حلوان

طلبت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان من طلاب الدراسات العليا بالكلية المرحلة الثانية والثالثة دكتوراه وماجستير سرعة استلام أيميلاتهم الجامعية وتفعيلها بواسطة موقع مايكروسوفت .



يأتى هذا مع تطبيق التعليم الهجين فى جميع الجامعات للتقليل من كثافات الحضور فى الجامعات ومدرجات الجامعة وذلك الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة الطلاب.



واشارت الكلية الى ان ايميلات الطلاب الجامعية متواجدة عند مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وان على طلاب الدراسات عليا استلامها وتفعيلها من خلال موقع ميكروسوفت وتغير الباسورد ثم التسجيل على حساب برنامج مايكروسوفت تيميز وان الرقم السرى المبدئى هو Welcom@123

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وننشر لكم فى "صدى البلد" طريقة تفعيل الايميل الجامعي لطلابة الدراسات العليا كلية الخدمة الاجتماعية حلوان :- الدخول على موقع مايكروسوفت ثم الضغط على تسجيل الدخول الى حسابك وكتابة الايميل كامل ثم كتابة الباسورد المبدئى- ثم كتابة الباسورد الجديد مرتين- تحديد البلد مصر ثم كتابة رقم الهاتف والضغط على ارسال رسالة- سيرسال لك رسالة على موبايلك اكتب الارقام الموجودة بالرسالة فى مكانها المحدد بعد ذلك انهاء- بعد ذلك عليك يجب عليك تذكر رقمك السري الذى قمت بإدخالة جيدآ ثم تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز وتفعله بإستخدام ايميلك الجامعى ورقمك السرى