طلبت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان من طلاب الدراسات العليا بالكلية المرحلة الثانية والثالثة دكتوراه وماجستير سرعة استلام أيميلاتهم الجامعية وتفعيلها بواسطة موقع مايكروسوفت .
يأتى هذا مع تطبيق التعليم الهجين فى جميع الجامعات للتقليل من كثافات الحضور فى الجامعات ومدرجات الجامعة وذلك الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة الطلاب.
واشارت الكلية الى ان ايميلات الطلاب الجامعية متواجدة عند مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وان على طلاب الدراسات عليا استلامها وتفعيلها من خلال موقع ميكروسوفت وتغير الباسورد ثم التسجيل على حساب برنامج مايكروسوفت تيميز وان الرقم السرى المبدئى هو Welcom@123
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التعليقات على كيفية الحصول على الإيميل الجامعي وتفعيله لطلاب الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية حلوان
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