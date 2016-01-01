شاهد.. الفرق بين الوحي والرؤيا الصالحة؟ علي جمعة يجيب



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، المعنى الشرعي للوحي، والفرق بينه وبين الرؤيا الصالحة.



وقال «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إن الوحي هو إعلام الله أنبيائه بما يريد أن يبلغه إليهم، من شرع أو كتاب بواسطة أوغير واسطة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ».



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وأفاد بأن الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويُطلق عليه الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، لافتًا إلى أن الوحي بمعناه اللغوي يعني الإلهام الفطري للإنسان، كالوحي لأم موسى، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ».ونوه بوجود إلهام غريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتً»، إضافة إلى الإيحاء بالإشارة، كإيحاء زكريا لقومه، والوحي بوسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه، مستشهدًا بقوله: «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُ»، وأخيرًا الوحي بما يلقيه الله تعالى على ملائكته من أوامر، مستشهدًا بقوله: «إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا».​وفي حديث سابق، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقًا وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الوحي جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن الأربعين، وانتقل وهو في عمر الثلاثة وستين، فبلغت فترة الوحي ما يعادل 23 سنة.ولفت «جمعة» إلى أن منها 13.5 سنة قضاها في مكة ومنهم عشر سنوات في المدينة، وخلال هذه الفترة -23 سنة من الوحي- عاش النبي -صلى الله عليه وسلم- أغلب هذه المدة بين المشركين، فأين العنف الذي مارسه وهو مع غير المسلمين، فلما أراد أن ينجو بأصحابه أرشدهم إلى الحبشة، فذهبوا وعاشوا في دولة تحميهم وليست على دينهم، وشاركوا معهم في الحرب.وتابع: ولما ذهب رسول الله -صلى الله عيه وسلم- إلى المدينة أراد أن يوحد من فيها مدنيًا، لذا كتب صحيفة المدينة، وبعد جرائم اليهود المتكررة ومخالفتهم للدستور الذي وافقوا عليه، وارتكاب الخيانة العظمى ضد الأوطان أثناء الحرب، صدرت أحكامًا قضائية باتة ضدهم، في نظام قضائي فريد لم يكن كمثله حتى يومنا هذا، وهو أن يختار المتهم قاضيه.