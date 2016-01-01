لماذا نشعر بالصداع فى حالة عدم النوم جيدا؟



لماذا نشعر بالصداع لماذا نشعر بالصداع

يرتبط النوم بعدد كبير من المشكلات الصحية والأمراض التى نعاني منها في حياتنا وفي مقدمتها الصداع وعدم التركيز وقلة الانتباه لذا يجب أن يتم بشكل صحيح.



وذكر موقع " بولد سكاى " أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية سواء كان بنقصان عدد الساعات أو الإفراط في النوم من مسببات الصداع الشائعة.



تؤكد الدراسات إلى أن قلة النوم تزيد من إنتاج البروتينات في الجسم التي تسبب الألم المزمن، مما يقلل من قدرة الجسم على تخفيف الألم " يقلل من عتبة الألم في الجسم" ويمكن أن يؤدي إلى صداع نصفي شديد وصداع توتر.

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قد يتسبب النوم لفترة أطول من المعتاد في حدوث صداع بسبب تأثير النوم الزائد على بعض الناقلات العصبية في الدماغ ، مثل السيروتونين، و الاختلافات في دورة نوم حركة العين السريعة يمكن أن تؤدي إلى الصداع العنقودي أو الصداع النصفي، والاعتماد على تناول المسكنات في هذه الحالة ليس علاجا للمشكلة بل يجب تنظيم النوم في أسرع وقت ممكن.تسبب اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي، والأرق ، وصرير الأسنان أن تعطل دورة نوم المرء بشكل طبيعي وتسبب صداع الاستيقاظ وصداع النوم والشعور بالهزل والضعف أثناء ساعات النهار.