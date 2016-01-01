يرتبط النوم بعدد كبير من المشكلات الصحية والأمراض التى نعاني منها في حياتنا وفي مقدمتها الصداع وعدم التركيز وقلة الانتباه لذا يجب أن يتم بشكل صحيح.
وذكر موقع " بولد سكاى " أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية سواء كان بنقصان عدد الساعات أو الإفراط في النوم من مسببات الصداع الشائعة.
تؤكد الدراسات إلى أن قلة النوم تزيد من إنتاج البروتينات في الجسم التي تسبب الألم المزمن، مما يقلل من قدرة الجسم على تخفيف الألم " يقلل من عتبة الألم في الجسم" ويمكن أن يؤدي إلى صداع نصفي شديد وصداع توتر.
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التعليقات على لماذا نشعر بالصداع فى حالة عدم النوم جيدا؟
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