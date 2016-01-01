علاج التجاعيد
تعاني الكثير من السيدات من شبح الشيخوخة، لذا نقدّم لكم طرقًا مُتعددة لاستخدام جوز الهند فى علاج تجاعيد البشرة، وعلامات التقدم في السن والإسمرار وذلك وفقًا لما جاء فى موقع "بولد سكاى".
ماسك جوز الهند وخل التفاح
مكونات الماسك:
6-7 قطرات من زيت جوز الهند
1 ملعقة كبيرة خل تفاح
1 ملعقة كبيرة ماء
طريقة عمل الماسك:
- خفف خل التفاح باستخدام الماء وضع محلول خل التفاح المخفف هذا على وجهك باستخدام كرة قطنية.
- اتركيه حتى يجف ثم دلكي وجهك بلطف باستخدام زيت جوز الهند لبضع دقائق.
- اتركيه طوال الليل ثم اشطفيه في الصباح وكرري هذا الماسك كل يوم حتى ترى بعض التحسن.
مكونات ماسك زيت جوز الهند وعسل النحل
مكونات الماسك :
1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند عضوي
½ ملعقة صغيرة عسل خام
طريقة عمل الماسك :
خذ زيت جوز الهند في وعاء وأضف العسل إلى هذا واخلط المكونات معًا جيدًا.
ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة واشطفيه لاحقًا.
ماسك زيت جوز الهند مع فيتامين هـ
مكونات الماسك :
1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند
1 كبسولة فيتامين هـ
طريقة استعمال الماسك :
- خذ زيت جوز الهند في وعاء ووخز كبسولة فيتامين E واضغط محتواها في الوعاء.
- امزج كل من المكون معًا ثم اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف.
- ضعي الخليط على وجهك ودلكي وجهك برفق لبضع دقائق واتركيه لمدة ساعة.
- اشطفيه جيدًا لاحقًا وكرري هذا العلاج كل يوم بديل حتى ترى بعض النتائج.
التعليقات على بجوز الهند .. 3 ماسكات لعلاج التجاعيد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق