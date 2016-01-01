لعلاج الحموضة الشديدة.. إليك أقوى 5 أطعمة



لعلاج الحموضة الشديدة لعلاج الحموضة الشديدة

تساعد التغييرات في نمط الحياة بصفة عامة والغذاء بشكل خاص في التخلص من الحموضة أو الحموضة الشديدة في بعض الأحيان.



ينصح موقع Mayo Clinic بفقدان الوزن الزائد وتناول وجبات أصغر وتجنب الكحول والنيكوتين، ولكن يمكن أيضًا أن تكون التعديلات الغذائية أساسية عند محاولة تخفيف الأعراض، واليكم اهم 5 اطعمة تساعد فى علاج الحموضة بسرعة.



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1. الموز

يمكن أن تساعد هذه الفاكهة منخفضة الحموضة أولئك الذين يعانون من ارتجاع الحمض عن طريق طلاء بطانة المريء المتهيجة وبالتالي المساعدة في مكافحة الانزعاج. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ، يمكن أن يساعد الموز أيضًا في تقوية الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن يساعد في درء عسر الهضم. أحد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الموز هو البكتين ، والذي يساعد على تحريك محتويات المعدة عبر الجهاز الهضمي. وهذا شيء جيد ،لأن الطعام الذي يلتصق بالجوار سيستمر فقط في إنتاج الحمض.

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2. البطيخ مثل الموزيعتبر البطيخ أيضًا فاكهة شديدة القلوية وهي مصدر جيد للمغنيسيوم الموجود في العديد من الأدوية لعلاج ارتجاع الحمض. علاوة على ذلك ، تحتوي البطيخ على درجة حموضة 6.1 ، مما يجعلها حمضية بشكل خفيف.. الشمام والبطيخ جيد بشكل خاص .3. دقيق الشوفانمثل الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف ، قد يساعد دقيق الشوفان في درء أعراض ارتداد الحمض، لا تعزز الألياف صحة الأمعاء فحسب ، بل إنها تقلل الإمساك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة بعد تناولها. وبالطبع ، عندما تشعر بالشبع ، فأنت أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام ، وبالتالي تقل احتمالية ارتجاع ما في معدتك إلى المريء. استمتع بدقيق الشوفان مع حليب قليل الدسم أو حليب اللوز ، فكلاهما قليل الدسم وقلوي للغاية.4. الزباديفإن الزبادي له تأثير مهدئ يساعد في الحفاظ على ألم المعدة كما أنه يحتوي على البروبيوتيك ، وهو نوع من البكتيريا الجيدة الموجودة في الجهاز الهضمي والتي تعزز جهاز المناعة لديك. كونك مصدرًا جيدًا للبروتين يعني أن الزبادي يحسن أيضًا قدرتك على هضم الطعام بشكل صحيح. اجعل الزبادي أكثر تأثيرًا عن طريق إضافة القليل من الزنجبيل ، والذي يمكن أن يعمل كمضاد للالتهابات في نظامك.5. الخضر الخضراءإذا كنت تحب الخضار الخضراء وتعاني من ارتجاع المريء ، و تعتبر براعم الهليون والسبانخ واللفت وبروكسل كلها قلوية للغاية ، مما يعني أنها مفيدة لمعدتك والجهاز الهضمي كونها منخفضة الدهون والسكر بشكل طبيعي ، تساعد الخضروات أيضًا في تقليل حموضة المعدة.في النهاية ، تأكد من التحدث مع طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول أنواع الأطعمة التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي وقد تساعد بعض الأطعمة في تخفيف الأعراض لدى شخص ما ولكنها تؤدي إلى تفاقمها لدى شخص آخر.