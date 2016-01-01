

حظك اليوم| توقعات الأبراج 8 نوفمبر 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج 8 نوفمبر 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بانفراجة عاطفية وتفاهم واليوم فرصتك للعيش بسعادة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تبدو أكثر نشاطا ويقظة وتتعامل بمزيد من الود أينما كنت.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وعائليا: الأجواء مشدودة ولكي تروق الأحوال يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس ممن يريدون تضليلك وحافظ على استقلاليتك.

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الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.عاطفيا: تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.السرطانمن 22/6 إلى 22/7مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية فقط عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك وراجع جيدا خطواتك.عاطفيا وعائليا: الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.الأسدمن 23/7 إلى 22/8مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك مما يجعلك متألقا ويمدك ذلك بالحماس والحيوية.عائليا وعاطفيا: تستطيع أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.العذراءمن 23/8 إلى 22/9عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للانعزال قليلا وينفعك ذلك لتراجع نفسك ومواقفك ويجب اليوم أن تهتم بصحتك.مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تمضي نحو أهدافك بحذر وأن تدرس جيدا كل خطوة.الميزانمن 23/9 إلى 22/10مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة.عاطفيا: تتعامل اليوم مع أي ارتباط عاطفي بجدية.. تفكر وتخطط وتتطور.العقربمن 23/10 إلى 22/11عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تلجأ للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات.مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون لبقا مع من حولك وأن تتجنب الحوارات الشائكة وحاول أن تستفيد من وقت الفراغ.القوسمن 23/11 إلى 21/12عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة.. فقط اعتمد اللباقة.الجديمن 22/12 إلى 20/1مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر قد يجعلك اليوم مهتما ببناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.الدلومن 21/1 إلى 19/2مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. يجب ألا تتسرع في قراراتك وادرس جيدا ولا تستسلم للعصبية.عاطفيا: حاول أن تكون مرنا كي لا تقطع أواصر المحبة وإذا كنت متزوجا لا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.الحوتمن 20/2 إلى 20/3مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.عائليا وعاطفيا: لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.