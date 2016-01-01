حظك اليوم| توقعات الأبراج 8 نوفمبر 2020
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بانفراجة عاطفية وتفاهم واليوم فرصتك للعيش بسعادة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تبدو أكثر نشاطا ويقظة وتتعامل بمزيد من الود أينما كنت.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وعائليا: الأجواء مشدودة ولكي تروق الأحوال يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس ممن يريدون تضليلك وحافظ على استقلاليتك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.
عاطفيا: تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية فقط عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك وراجع جيدا خطواتك.
عاطفيا وعائليا: الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك مما يجعلك متألقا ويمدك ذلك بالحماس والحيوية.
عائليا وعاطفيا: تستطيع أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للانعزال قليلا وينفعك ذلك لتراجع نفسك ومواقفك ويجب اليوم أن تهتم بصحتك.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تمضي نحو أهدافك بحذر وأن تدرس جيدا كل خطوة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة.
عاطفيا: تتعامل اليوم مع أي ارتباط عاطفي بجدية.. تفكر وتخطط وتتطور.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تلجأ للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون لبقا مع من حولك وأن تتجنب الحوارات الشائكة وحاول أن تستفيد من وقت الفراغ.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة.. فقط اعتمد اللباقة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر قد يجعلك اليوم مهتما ببناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. يجب ألا تتسرع في قراراتك وادرس جيدا ولا تستسلم للعصبية.
عاطفيا: حاول أن تكون مرنا كي لا تقطع أواصر المحبة وإذا كنت متزوجا لا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.
عائليا وعاطفيا: لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.
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