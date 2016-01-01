

بينها «خنق أحد أقارب الموتى»| أغرب طرق الدفن حول العالم بينها «خنق أحد أقارب الموتى»| أغرب طرق الدفن حول العالم

إذا كنت تتوقع أن للدفن طريقة واحدة، فأنت لا تعلم عن العالم الكثير، فهناك أكثر من آلاف الطرق الذي يمارسها كثير من الناس حول العالم أثناء دفن موتاهم.





تختلف طرق الدفن من مكان لآخر، معظمها يتعلق بعقائد وأفكار خاصة بأصحابها، فيوجد آلاف الطرق التي يمارسها الناس حول العالم أثناء عملية الدفن.



ونستعرض عدد من هذه الطرق في سطور، كالتالي:

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1- النعوش المعلقة من طقوس الدفن القديمة في الصين، حيث يتم وضع الموتى في أكفان معلقة على مكان مرتفع، ويمكن أن يسقط الكفن ويسقط وتنكسر أعضاء المتوفى وتتحول إلى أشلاء.2- الدفن السماوي: حيث يتم تقطيع الميت لشرائح، ووضعه على قمة مرتفعة، كالجبال أو التلال، لتأكل منه الطيور الجارحة.3- وفي العصور الوسطى كان يتم رمي المتوفى في المستنقعات، ولكن هذه الطريقة توقفت بعد انتشار الطاعون في أنحاء البلاد.4- وتعتقد بعض القبائل في بلاد فارس، أنه عندما يوضع جسم المتوفى على مكان يسمى أبراج الصمت - عبارة عن حفر دائرية كبيرة - ترى للطيور الجارحة جثث الموتى على بعد أميال.5- عرف عن سكان أستراليا الأصليون أنهم عندما كان يتوفى أحدهم، يقومون بتعليقه في مكان عال، ليسقط وتتفرق عظامه ثم بعد ذلك يتم صبغ هذه العظام ولبسها أو تعليقها في البيوت.6- تقوم بعض القبائل في البرازيل وغنينا بشوي جثث الموتى وأكلها.7- وتقوم إحدى القبائل في مدغشقر، بتغليف المتوفى بقطعة قماش والرقص معه على الموسيقى وبعد ذلك يتم دفنه في تابوت.8- ومن أغرب طرق الدفن، طريقة الخنق، وفيها يتم خنق أحد أقارب المتوفى حتى لا يذهب للعالم الآخر بمفرده